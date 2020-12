Le groupe RTL rachète la participation des éditeurs belges et possède désormais 100% de RTL Belgium

« Nous continuerons d’investir dans RTL Belgium et d’accélérer la transformation des activités, en particulier via des services de streaming, la technologie publicitaire et la data », commente RTL Group dans un communiqué, précisant que les partenaires belges « resteront associés de près au groupe RTL ».

RTL Belgium comprend trois chaînes de télévision (RTL-TVI, Club RTL et Plug RTL) mais aussi les stations de radio Bel RTL, Radio Contact et la radio numérique Mint. S’agissant des radios, les actionnaires minoritaires étaient Rossel et Lemaire Electronics. Le périmètre de RTL Belgium se compose aussi du service de streaming RTL Play et du site internet d’informations RTLInfo.be.

Dans un communiqué distinct, les groupes médias Rossel, IPM et Mediahuis, partenaires au sein d’Audiopresse SA, se disent « conscients que dans le contexte actuel de transformation numérique des médias, qui accélère l’émergence de nouveaux usages, il est crucial pour un acteur de la taille de ’RTL Group’, de chercher à développer toutes les collaborations industrielles appropriées entre ses différentes sociétés filiales. Ce que la configuration actionnariale actuelle ne facilite pas. »

« Après de très nombreuses années de collaboration fructueuse, les actionnaires minoritaires et RTL Group ont pour ces raisons convenu qu’il était plus efficace que les activités télévision de RTL en Belgique soient à l’avenir contrôlées à 100 % par RTL Group. Il en va de même pour les activités radio de RTL en Belgique dont les groupes Rossel et Lemaire Electronics sont les actionnaires minoritaires depuis 2006 », ajoutent-ils.

Rossel, IPM et Mediahuis continueront à être des partenaires médias préférentiels de RTL Group en Belgique.