Coronavirus - mymarket.brussels, vitrine en ligne pour valoriser les achats locaux

Cette vitrine en ligne pour les commerces bruxellois compte déjà une soixantaine d'enseignes. Le projet s'inspire de deux initiatives, l'une de la commune d'Uccle et l'autre le projet Mazone de l'asbl GroupeOne, dont le but était de soutenir les commerçants de quartier. Il a été étendu à l'ensemble du territoire bruxellois via hub.brussels.

L'inscription des commerces sur la plateforme est gratuite et tous les secteurs sont représentés.

"Les conséquences de la crise du Covid-19 sur le commerce sont particulièrement importantes. Elles ont notamment amplifié les besoins d'e-commerce de nombreux petits établissements. Afin de les accompagner dans cette dynamique, le gouvernement bruxellois a décidé de soutenir la plateforme mymarket.brussels qui se veut une alternative aux grandes plateformes d'e-commerce", souligne Barbara Trachte.