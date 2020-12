RTL Group rachète les actionnaires minoritaires belges et prend 100% de RTL Belgium (2)

Le groupe de médias RTL acquiert la participation des actionnaires minoritaires belges et possède désormais 100% de RTL Belgium (RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL, Bel RTL...), a-t-il annoncé mardi.

RTL Group possédait jusqu'ici 66% des activités télévisions de RTL en Belgique, les 34% restants étant aux mains d'actionnaires belges, depuis 1985, par le truchement d'Audiopresse SA, une société commune aux groupes médias Rossel, IPM et Mediahuis. Le rachat, dont le montant n'est pas communiqué, se fera moyennant paiement en cash et en actions de RTL Group.

"Nous continuerons d'investir dans RTL Belgium et d'accélérer la transformation des activités, en particulier via des services de streaming, la technologie publicitaire et la data", commente RTL Group dans un communiqué, précisant que les partenaires belges "resteront associés de près au groupe RTL".

RTL Belgium comprend trois chaînes de télévision (RTL-TVI, Club RTL et Plug RTL) mais aussi les stations de radio Bel RTL, Radio Contact et la radio numérique Mint. S'agissant des radios, les actionnaires minoritaires étaient Rossel et Lemaire Electronics. Le périmètre de RTL Belgium se compose aussi du service de streaming RTL Play et du site internet d'informations RTLInfo.be.