Paul Magnette regrette les propos de Vandenbroucke: «Cela donne l’impression que certains ont fait des sacrifices pour rien»

Franck Vandenbroucke est dans l’œil du cyclone. Les déclarations du ministre de la Santé sur les motivations réelles qui ont amené à la fermeture de certains commerces sont mal passées et Paul Magnette est revenu sur le sujet ce mardi matin au micro de Matin Première. « Je regrette ces propos, a assure le président du PS. Ils ne sont pas corrects sur le fond et maladroits sur la forme. Cela crée de la confusion. Ce dont on a besoin c’est d’une ligne claire, d’un cap, d’une perspective et d’un cadre, d’une clarté sur les règles et pour l’expression. »

« Il faut sortir de cette polémique, qui est totalement regrettable, a-t-il poursuivi. Mais je rappelle que quand ces mesures ont été prises elles ont été le résultat de très longues réflexions avec les experts. »