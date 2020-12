Chine: l'activité manufacturière au plus haut depuis 10 ans

Un nombre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur manufacturier, calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 54,9 points le mois dernier contre 53,6 en octobre. Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis novembre 2010.

Selon Caixin, production et nouvelles commandes ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis 10 ans. Quant aux recrutements, ils ont accéléré comme jamais depuis 2011 en raison de "la reprise soutenue et forte de la demande".