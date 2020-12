D1A: chiffre d’affaires record de 137 millions d’euros pour le FC Bruges

Le FC Bruges a enregistré un chiffre d’affaires de 137 millions d’euros -un record- et un bénéfice net de 24,5 millions pour la saison 2019-2020, rapporte De Tijd mardi.

Le chiffre d’affaires record pour un club belge avait été établi il y a deux semaines par Genk, avec 127 millions d’euros. Le club limbourgeois est désormais supplanté par le club brugeois.

Le club champion de Belgique tire une grande part de ses revenus de sa participation à la Ligue des champions (35 millions) et de la vente de Wesley, Danjuma, Nakamba, Denswil et Amrabat (52,4 millions). Les matchs, le merchandising, le sponsoring et les trois TV rapportent quelque 72 millions aux Gazelles.