Records de transactions en ligne lors des "Black Friday" et "Cyber Monday" (2)

Des records de transactions en ligne ont été enregistrés lors du "Black Friday" et du "Cyber Monday", deux journées de promotions de plus en plus populaires ces dernières années, annonce mardi la société Worldline, spécialisée dans les transactions électroniques, sans toutefois citer de chiffres.

Par Belga