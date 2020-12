Contrôles, sanctions, formation: cinq mesures pour améliorer la sécurité routière en Wallonie

Les citoyens participant au débat ont fait remonter des dizaines d’idées de mesures qu’ils aimeraient voir mises en œuvre. On y retrouve notamment le fait d’entretenir et sécuriser les routes, de contrôler davantage (notamment la vitesse et la conduite sous influence), d’augmenter et d’améliorer les infrastructures adaptées aux usagers vulnérables, de sanctionner plus sévèrement les infractions, d’améliorer la formation à la conduite et de vérifier régulièrement les connaissances et aptitudes ou encore de promouvoir l’usage de la mobilité douce et le transport en commun…