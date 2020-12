Facebook va lancer son fil d'actualités au Royaume-Uni en janvier

"Avec Facebook News, nous paierons des éditeurs pour des contenus qui ne se trouvent pas déjà sur la plateforme, contribuant à attirer de nouvelles audiences et apportant aux éditeurs plus d'opportunités pour monnayer" leurs articles, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Parmi ceux-ci se trouvent les éditeurs du quotidien The Guardian, de l'hebdomadaire The Economist, du tabloïd The Mirror mais aussi des magazines Cosmopolitan et Vogue. Un partenariat vidéo a également été conclu avec la chaîne Channel 4 News.