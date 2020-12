A L’ULB, une nouvelle cellule pour lutter contre le harcèlement

L’Université libre de Bruxelles intensifie sa lutte contre les situations de harcèlement. Une cellule « harcèlement » vient en effet de voir le jour. « Cash-e » se veut un tout nouveau lieu d’écoute, d’information et de prise en charge destiné à tous les étudiants. Qu’ils soient victimes de harcèlement moral ou sexuel, d’intimidation ou de pressions psychologiques. « Ce qui fait la particularité de cette cellule », souligne Alain Levêque, vice-recteur aux affaires étudiantes, « c’est d’être totalement indépendante vis-à-vis des autorités académiques. »

Fin 2017, les autorités académiques de l’ULB avaient déjà mis en place un réseau de personnes relais dont la mission était de recueillir les témoignages et d’accompagner les membres du personnel ainsi que les étudiants. Mais à la suite du scandale qui a ébranlé la faculté de dentisterie en juin 2019, le bureau des étudiants en médecine a décidé de pousser plus loin et de mener une enquête pour évaluer l’ampleur du problème.