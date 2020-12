Lionel Messi à nouveau laissé au repos par Ronald Koeman en Ligue des champions

Lionel Messi ne fait pas partie de la sélection du FC Barcelone pour le match que les Blaugrana joueront mercredi à Budapest face à Ferencvaros dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions. L’Argentin a été laissé au repos par Ronald Koeman, l’entraîneur catalan

« Ce n’est pas habituel, mais dans le calendrier de cette saison, il y avait deux moments où Leo pouvait se reposer, à Kiev (contre le Dynamo la semaine dernière, où le Barça a acquis sa qualification en 8es de finales, 4-0), et aussi demain (mercredi) », a indiqué Koeman. « On est déjà qualifiés et cela a influencé ma décision, pour offrir une chance à d’autres joueurs, et aussi parce que le match de samedi (contre le promu Cadix) est important pour notre trajectoire en Liga », a ajouté l’entraîneur, qui a choisi de ménager, en plus de Messi, le gardien de but allemand Marc-André ter Stegen et le milieu de terrain offensif brésilien Philippe Coutinho.

« Le reste de la saison, il (Messi) ne pourra pas souffler car on va devoir jouer la Liga, la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du Roi… », a ajouté le technicien néerlandais, nommé en août au Barça.