Romain Grosjean raconte son terrible crash en Formule 1: «J’ai vu la mort arriver» (vidéo)

« Ça va très bien vu l’accident et les circonstances », a déclaré le pilote. « J’ai des mains de Mickey mais sinon, ça va. Les mouvements vont bien, ce n’est pas plaisant mais ce n’est pas douloureux, je ne me plains pas. Je ne sais pas si on peut parler de miracle, mais ce n’était simplement pas mon heure. »

« J’ai vu ma visière qui devenait orange, je voyais les flammes sur le côté de la voiture. Là j’ai pensé à beaucoup de choses, notamment à l’accident de Niki Lauda (pilote autrichien brûlé au visage après un accident en F1 en 1976, NDLR), en me disant que ce n’était pas possible, que je ne pouvais pas finir comme ça, pas maintenant, que je ne pouvais pas finir mon histoire en Formule 1 comme ça. Je me suis dit ‘il faut que je sorte’. J’ai mis les mains dans le feu, j’ai clairement senti que mes mains brûler sur le châssis et puis j’ai senti quelqu’un qui tirait sur ma combinaison donc j’ai compris que j’étais dehors. »

À ce moment, Romain Grosjean ne pense qu’à ses proches et ses enfants. « Mon fils de cinq ans, Simon, est sûr que j’ai un pouvoir magique, que j’ai un bouclier d’amour magique. Il a dit que c’est ça qui m’avait protégé, que j’avais su voler en dehors de la voiture. J’ai eu plus peur pour mes proches que pour moi finalement, mes enfants sont bien sûr ma plus grande source de fierté et d’énergie. »

« Marqué à vie par cet accident »

Le pilote français est bien conscient qu’il a frôlé la mort à cet instant, mais pense déjà à l’avenir et un possible retour dans deux semaines. « Il va y avoir un peu de travail psychologique parce que j’ai vu la mort arriver. Même à Hollywood, on n’est pas capable de faire ça. Je n’ai jamais vu un crash comme ça dans ma vie. La voiture a pris feu, la batterie aussi. Je suis heureux d’être en vie, de voir les choses différemment. Mais il y a aussi le besoin de remonter dans la voiture, si possible à Abu Dhabi pour terminer mon histoire avec la Formule 1 autrement que de cette manière. »

Il vit cet instant comme une renaissance, confiant qu’il sera « marqué à vie par cet accident ». Il a conclu son entretien avec une pensée pour Jules Bianchi, victime d’un accident en 2014 lors du Grand Prix du Japon dont il ne s’est pas remis, décédant en juillet 2015. « Sans le halo, je ne serais plus là. Je pense que Jules n’avait pas envie de moi là-haut. »