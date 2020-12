F1: Lewis Hamilton «dégoûté» après son test positif au Covid-19

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), testé positif au Covid-19, s’est dit « dévasté » de ne pas pouvoir disputer dimanche le Grand Prix de Sakhir, au Bahrein, 16e et avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1. « Depuis le début de la saison en juin, mon équipe et moi avons pris toutes les précautions possibles et nous avons suivi les protocoles à la lettre partout où nous sommes allés afin de rester prudents et en bonne santé », déclare Lewis Hamilton sur son compte Twitter. « Malheureusement, même si mes trois tests de la semaine passée étaient négatifs, je me suis réveillé hier matin avec quelques symptômes légers et j’ai demandé un autre test, qui s’est avéré positif. Je me suis immédiatement isolé pour dix jours ».

La participation du champion du monde de F1 au dernier GP de la saison, le 13 décembre à Abu Dhabi, n’est pas encore acquise.

« Je suis dégoûté de ne pas être en mesure de participer à la course ce week-end mais ma priorité est de suivre les protocoles et conseils prodigués afin de protéger les autres », indique Hamilton. J’ai la chance de ne souffrir que de symptômes légers et je vais faire de mon mieux pour rester en forme et en bonne santé. S’il vous plaît, prenez soin de vous, on n’est jamais trop prudents. Cette période est stressante pour tout le monde et nous devons nous assurer que nous prenons tous soin de nous et des autres ».