Coronavirus: un député européen démissionne et s’excuse après une lockdown party à Bruxelles

Selon nos confrères, il s’agissait d’une partouze, à laquelle participaient notamment des diplomates et un député européen. Le parquet a indiqué ne pas souhaiter faire de commentaires sur les circonstances de la soirée et sur les personnes présentes.

Il vient d’être confirmé que le député européen concerné est un proche de Viktor Orban, ayant aidé à réécrire la Constitution hongroise pour assurer que le mariage soit l’union d’un homme et d’une femme. Le député a, depuis l’incident, remis sa démission.

Dans une déclaration, l’eurodéputé s’est excusé. « Les médias belges ont fait état d’une fête privée à laquelle je me trouvais vendredi. Après que la police m’ai demandé mon identité, puisque je n’avais pas ma carte d’identité sur moi, j’ai déclaré être député européen. La police a poursuivi le processus et a finalement émis un avertissement verbal et m’a ramené chez moi. Je regrette profondément avoir violé les restrictions corona, c’était irresponsable de ma part. Je suis prêt à payer l’amende qui me sera infligée. »

Suivant sa démission ce dimanche, il indique également avoir tiré des conclusions politiques et personnelles de cet événement. « Je présente mes excuses à ma famille, mes amis, mes électeurs. »