Coronavirus: LaLiga espagnole espère un retour du public dans les stades pour janvier

« On aura du public », « pour janvier », a souhaité Javier Tebas, le président de LaLiga (l’organe qui gère le football professionnel en Espagne), mardi dans un bref entretien diffusé dans l’émission espagnole Jugones, diffusé sur la Sexta.

« Oui, on aura du public (en 2021). On commencera avec peu (de gens), puis on verra », a annoncé Tebas au micro de Jugones.