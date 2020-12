Le fondateur de Pairi Daiza en colère face à l’interdiction d’ouvrir les parcs animaliers

Eric Domb, président-Fondateur de Pairi Daiza, a partagé un coup de gueule sur la page Facebook du parc animalier. Dans l’incompréhension des dernières mesures annoncées par le ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke, il donne son point de vue : « Aujourd’hui encore, aucun représentant politique, et certainement pas Frank Vandenbroucke, n’a raisonnablement justifié la fermeture des Parcs animaliers où la circulation du virus est pourtant contrôlée. »

« Ces processus de décision expliqués sans complexe par le ministre de la Santé laissent pantois, continue Eric Domb. Et nous renvoient à cette image du combattant à terre attendant le verdict du pouce. Pouce renversé on l’achèvera. Pouce levé il vivra. Ainsi en décident l’Empereur et son seul bon-vouloir. »