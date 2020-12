Paddock: deux mythes belges en un livre

À quoi ça tient, une vie, une carrière, un destin ? Chez Benoît Deliège, les vacances chez sa marraine à l’époque des culottes courtes, ont joué un rôle important.

« Chaque année, à l’époque des vacances de juillet, j’avais droit au même rituel. Ma marraine m’emmenait à Francorchamps au moment des 24 Heures. En milieu de semaine, on empruntait le circuit avec sa Coccinelle. On passait devant les stands où les équipes commençaient à s’agiter. Tout au long des 14 km du circuit, des gens plaçaient des ballots de paille aux endroits dangereux. Quand les essais commençaient, on s’installait dans la tribune en face des stands. Imaginez ce qu’un tel spectacle pouvait procurer au gamin de 6 ou 7 ans que j’étais. De ma chambre à Cockaifagne, j’entendais les voitures ronronner. Des souvenirs gravés à jamais. »