Manchester United-PSG: «Un match-couperet dans lequel tout peut se passer», se réjouit Vincenzo Ciuro

Ole Gunnar Solskjaer et Thomas Tuchel sont-ils les coaches qu’il faut à Manchester United et au PSG ?

Pour Tuchel, je me demande si ce n’est pas une erreur de casting. Au PSG, il ne m’a jamais impressionné, contrairement à sa période à Dortmund. Je pense qu’il ne fera pas de vieux os à Paris. Son contrat arrive à expiration en juin prochain et, à moins qu’il ne gagne la Ligue des champions, il ne sera pas prolongé. Et il risque d’être viré bien avant si le PSG est éliminé la semaine prochaine. Quant à Solskjaer, j’ai un avis moins tranché. Les propriétaires de ManU voient le club comme une entreprise et je ne sais pas quel poids le Norvégien a dans les décisions sportives. En soi, il a plutôt fait un bon boulot, en lançant pas mal de jeunes. Par contre, il faut réinstaurer une culture de la gagne.

Vu que certaines stars des deux clubs ont tendance à passer à côté des grands rendez-vous, qui attendez-vous le plus dans ce match ?

C’est vrai qu’il y a un fossé entre le Pogba de l’équipe de France et de ManU. Neymar et Mbappé ont été recrutés pour gagner la C1, pas pour marquer contre Dijon. Donc pour le moment, on peut parler d’échec. J’attends beaucoup de Bruno Fernandes. Le médian des Red Devils a beaucoup de personnalité et d’idées sur un terrain avec une vista, une technique et un sens du but pour les mettre à exécution. Côté parisien, le retour de Marco Verratti va leur faire énormément de bien pour varier le jeu et dicter le rythme.

Quel statut donneriez-vous aux deux équipes dans cette C1 ?

ManU est un outsider, ça n’a pas changé. Par contre, même si les stars ne manquent pas et que les qualités intrinsèques sont toujours présentes, le PSG n’est plus un favori à la victoire finale au vu de ce qu’il a montré durant les quatre premières journées. Ce sera un match-couperet dans lequel tout peut se passer.