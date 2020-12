Décès de Diego Maradona: la police perquisitionne également la psychiatre de l’Argentin

C’est le flou le plus total autour de la (possible) reprise du football amateur ! Si l’ACFF envisage plusieurs options, en fonction de l’évolution de la pandémie et des mesures gouvernementales, pour la relance des championnats, il est aussi nécessaire de se pencher sur l’organisation des 16es de finale de la Coupe de Belgique, puisque cela concerne encore neuf clubs amateurs…