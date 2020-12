«Main de dieu»: le maillot de Diego Maradona «pas à vendre», assure son propriétaire

« Il y a 34 ans que je l’ai et je n’ai jamais tenté de le vendre. J’aime l’avoir. Il a une valeur sentimentale incroyable », a expliqué Hodge, 58 ans, à la BBC, au sujet du maillot exposé au Musée national du football à Manchester.

L’Anglais Steve Hodge, qui avait récupéré le maillot que Diego Maradona portait lorsqu’il avait inscrit le but dit de « la main de Dieu » en quart de finale du Mondial 1986, a assuré mercredi que la relique n’était « pas à vendre ».

Le décès, la semaine dernière, de Maradona, à 60 ans, a provoqué une flambée d’intérêt pour l’objet et des rumeurs sur un prix à sept chiffres qui aurait été fixé pour l’acquérir. « Des gens sont venus frapper à ma porte continuellement et le téléphone n’a pas arrêté de sonner, de la part de toutes les radios et les chaînes de télévisions, même étrangères », a ajouté l’ancien joueur, balayant les rumeurs.