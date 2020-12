Fêtes de fin d’année: la Région bruxelloise ne se prononce pas encore sur le couvre-feu

Le Conseil régional de sécurité de Bruxelles a décidé de maintenir les mesures spécifiques à la Région bruxelloise dans le casre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, en tout cas jusqu’à leur terme initialement prévu, à savoir le 13 décembre. Fort des décisions prises lors du comité de concertation le 27 novembre dernier, il ne s’est pas prononcé, au stade actuel, sur la suite et en particulier sur un éventuel assouplissement concernant les fêtes de Noël et de Nouvel an, a-t-on appris à l’issue de la réunion.

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort avait convoqué mardi, sur le coup de 16h, le Conseil régional de Sécurité réunissant notamment le procureur du Roi de Bruxelles, les bourgmestres des 19 communes de la capitale et les chefs de corps des zones de police. Participait également à la réunion la Haut fonctionnaire de l’arrondissement.