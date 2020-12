Coronavirus - Les soldes débuteront le lundi 4 janvier et non le samedi 2

Les soldes d'hiver débuteront le lundi 4 janvier 2021 et non le samedi 2, a indiqué mardi le ministre de l'Economie Pierre-Yves Dermagne. "On démarre un lundi pour éviter l'engorgement et les effets de foule dans et en dehors des magasins. Pour préserver la santé et l'économie", précise-t-on au cabinet.

Par Belga