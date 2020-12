Ligue des champions: l’Inter et l’Atlético prennent l’avantage, pas de but à Liverpool (multilive)

Déjà qualifié et assuré de terminer premier, le Bayern Munich a encore un rôle d’arbitre à jouer. Les champions d’Europe se déplacent à Madrid où l’Atlético tentera de décrocher à son tour son billet pour les 8es. La tâche s’annonce ardue pour les hommes de Diego Simeone, face à un Bayern qui a remporté ses 15 derniers matches en C1, un record. Les Colchoneros (2e, 5pts) devront pour cela l’emporter suite au faux pas du Lokomotiv Moscou face au RB Salzbourg.

Groupe B :

Borussia Mönchengladbach – Inter Milan (0-1, direct)

Tout pourrait se jouer dès ce mardi soir pour Mönchengladbach qui se qualifiera pour les 8es de finale en cas de victoire face à l’Inter Milan. Les Milanais ont eux repris espoir en vue de la qualification suite à la défaite du Real Madrid au Shakhtar. Les coéquipiers de Romelu Lukaku devront tout de même remporter leur deux derniers matchs s’ils veulent espérer se qualifier.

Groupe C :

Porto – Manchester City (0-0, direct)

Manchester City (1er, 12 pts), déjà qualifié, reçoit Porto (2e, 9 pts), à qui il manque un point pour être assuré d’une place en 8es.

Marseille – Olympiakos (0-0, direct)

Après avoir atteint le record peu glorieux de 13 défaites consécutives en C1 mercredi dernier contre Porto (2-0), les Marseillais veulent, a minima, sauver l’honneur et espèrent se relancer dans la course à la 3e place.

Cela passera par un succès, si possible plus large que le 1-0 concédé au Pirée, contre l’Olympiakos au Vélodrome : un vrai défi pour des Olympiens qui n’ont pas marqué le moindre but en quatre matches de C1.

Groupe D : Liverpool maîtrise son destin

Liverpool – Ajax Amsterdam (0-0, direct)

Après la défaite surprise la semaine dernière contre l’Atalanta à Anfield, Liverpool peut se racheter avec la réception de l’Ajax Amsterdam, contre qui une victoire serait synonyme de qualification pour le prochain tour.

Les Reds, toujours leaders avec 9 points, pourraient se contenter d’un nul en cas de défaite de l’Atalanta (3e, 7 pts) contre les Danois de Midtjylland. Mais l’Ajax (2e, 7pts) serait bien inspiré de prendre trois points avant la « finale » prévue le 9 décembre à Amsterdam contre les Lombards, alors que les deux équipes sont au coude-à-coude après le match nul 2-2 à l’aller.

Atalanta Bergame – Midtjylland (0-1, direct)

L’Atalanta compte bien engranger trois points supplémentaires ce mardi face à Midtjylland, qui a perdu ses quatre premiers matches.