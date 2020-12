La Commission européenne recommande juste de se faire vacciner contre la grippe pour voyager

Toutes « les 17 secondes, une personne meurt dans l’UE à cause du covid-19 ». C’est sur ce triste constat que la Commission entame ses très attendues recommandations pour « rester en sécurité » cet hiver. Celles-ci seront présentées ce mercredi, mais Le Soir a pu les consulter.

La Commission y adopte une position plutôt clémente sur les voyages cet hiver. Elle recommande aux Etats d’encourager les employeurs à permettre à leur personnel de travailler depuis « l’endroit où il a l’intention de passer ses festivités de fin d’année quelques jours avant et après, préférablement environ sept jours, quand c’est possible ». Cela permettra « aux travailleurs de se mettre en quarantaine avant de s’engager dans des rassemblements sociaux et familiaux » et avant de revenir au travail.

► Qu’en est-il des vacances scolaires? Y a-t-il un risque supplémentaire à voyager? L’ensemble des recommandations de la Commission sont à retrouver dans notre analyse sur Le Soir+