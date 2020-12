Ligue des champions: le magnifique doublé de Romelu Lukaku à Mönchengladbach (vidéos)

Romelu Lukaku a encore frappé ce mardi en Ligue des champions. Le Belge a inscrit un doublé en moins de dix minutes pour l’Inter au Borussia Mönchengladbach, alors que le score était de 1-1.

Auteur d’un magnifique but en solitaire, le Belge a inscrit un deuxième but quelques minutes plus tard, en renard des surfaces. Il s’agit déjà des 10e et 11e buts du Belge cette saison toutes compétitions confondues.