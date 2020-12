Formule 1: Romain Grosjean a quitté l’hôpital mercredi matin

Grosjean a pu quitter l’hôpital « à 10h30 locales » (08h30 belges), a indiqué l’écurie américaine, précisant que le pilote franco-suisse allait suivre un « traitement privé pour ses brûlures subies au dos et aux mains et restera à Bahreïn pour le moment ».

La monoplace de Grosjean, qui a quitté la piste à cause d’un accrochage peu après le départ de la course dimanche, a été coupée en deux et a pris feu après s’être encastrée à 220 km/h dans les barrières de sécurité. Le pilote a pu s’extraire seul de sa F1 28 secondes après le choc et s’est éloigné du brasier, aidé par le personnel de la voiture médicale des GP, avant d’être emmené en ambulance au centre de soins du circuit puis à l’hôpital en hélicoptère.