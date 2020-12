Cyclisme: Flanders Classics se prépare à organiser ses courses sans public en 2021

Pas d’immenses tentes VIP, ni de foule le long du Vieux Quaremont le 4 avril 2021 à l’occasion du Tour des Flandres. Le 28 mars, il n’y aura pas non plus de public au Mont Kemmel pendant Gand-Wevelgem. Les spectateurs ne sont pas non plus les bienvenus lors de la classique d’ouverture, le circuit Het Nieuwsblad, le 27 février, ni pendant A Travers les Flandres (31 mars) ou encore la Flèche Brabançonne (14 avril). L’organisateur de ces classiques cyclistes flandriennes de printemps, Flanders Classics, part du principe que c’est la seule façon de pouvoir organiser une course à ces dates et cela malgré le fait que la vaccination contre le coronavirus SARS-CoV-2 pourrait avoir débuté d’ici là.

« Nous préparons déjà le Circuit Het Nieuwsblad du samedi 27 février 2021. Il n’y a qu’un seul scénario possible pour cela et c’est celui d’organiser la classique d’ouverture sans public. Surtout au vu de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons avec le coronavirus », a commencé Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics.