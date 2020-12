Face au Standard, les Rangers peuvent assurer leur qualification: «Nous sommes en bonne position»

La période de doute que traverse actuellement le Sporting de Charleroi a conduit Mehdi Bayat à s’adresser à ses supporters, ce mardi, à l’occasion d’un direct Facebook et en marge de la rencontre d’alignement face à Waasland-Beveren. Si l’administrateur-délégué et son entraîneur refusent de parler de « malaise » ou de « crise », on reconnaît cependant, dans le camp carolo, un manque criant de confiance. La rencontre de ce mercredi s’inscrit d’autant plus comme un rendez-vous crucial pour la suite de la saison.