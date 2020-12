Le bien de la semaine: un château du XIXe siècle à 1,6 million d’euros

Situé à quelques minutes d’Ath, ce château du XIXe siècle a été remarquablement préservé. Son intérieur a en effet conservé de nombreux éléments d’époque, tout en étant restauré et modernisé au niveau technique. Le château possède aussi de belles richesses à l’extérieur, puisqu’il est entouré d’un parc de près de 4 hectares agrémenté de roseraies et d’arbres séculaires. La propriété est complétée par une conciergerie entièrement remise à neuf, et disponible à l’achat en option. 1 Situation Ce château est situé à Chièvres, dans un cadre champêtre. On compte quelques habitations aux alentours, mais la bâtisse a pour environnement direct un parc de près de 4 hectares agrémenté de roseraies, d’arbres séculaires et d’un bois. La situation de la propriété est en même temps stratégique, puisque cinq à dix minutes de voiture suffisent pour rejoindre une multitude de commerces, écoles et services, notamment dans les centres d’Ath, Chièvres et Belœil. Le château permet aussi un accès rapide au Shape, à la frontière française et à la ville de Mons. Les premiers arrêts de bus se trouvent à quelques centaines de mètres et sont desservis par une ligne qui permet notamment de rejoindre la gare d’Ath.

2 Etat général Baptisé « Château du Jardin », l’édifice a été construit au milieu du XIXe siècle. Son intérieur (principalement le rez-de-chaussée) a été remarquablement préservé et arbore des parquets anciens, des cheminées, tapisseries et autres éléments d’époque. Le château a néanmoins été modernisé au niveau technique, avec notamment la mise en conformité de l’électricité, ainsi que l’installation de centrales à mazout et au bois ou encore de panneaux photovoltaïques. La plupart des châssis sont encore en simple vitrage, ce qui n’empêche pas l’édifice d’afficher une PEB de C. Les salles d’eau et la cuisine équipée sont contemporaines, et les extérieurs soignés. La conciergerie disponible en option a été entièrement remise à neuf, dans un style contemporain.

3 Disposition Le château est organisé sur quatre niveaux, dont des caves semi enterrées. Le rez-de-chaussée est réservé aux espaces de réception, avec notamment un majestueux hall et plusieurs pièces en enfilade (salon, salle à manger, bureau…). Il comprend aussi une vaste cuisine et une véranda exposée au sud. Les six chambres et les trois salles d’eau sont réparties dans les deux niveaux supérieurs. Le dernier étage comporte aussi une salle de billard et est surmonté d’un grenier. Il est aisément possible de réorganiser l’affectation des pièces pour aménager des chambres supplémentaires, portant leur nombre à neuf. Le château est complété par un ensemble de caves, ainsi qu’un grand parc. La conciergerie disponible en option rassemble plusieurs bâtiments dont une habitation, des garages et des annexes.