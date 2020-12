France, Italie, Espagne: quel adversaire pour les Diables en demi de la Nations League?

Trois ans après se demi-finale au Mondial 2018 en Russie, la Belgique retrouvera en 2021 le dernier carré d’une grande compétition internationale de football. Ce grand rendez-vous se jouera les 6, 7 (demi-finales) et 10 octobre 2021 (finale et match pour la 3e place), plus que vraisemblablement en Italie (Milan et Turin) qui est l’une des trois autres nations qualifiées à l’issue de la phase de groupes de la Ligue A, avec la France et l’Espagne. Le tirage au sort de ce Final Four est prévu ce jeudi (17h30) à Nyon au siège de la fédération européenne de football (UEFA).

Les Diables rouges, éliminés lors de la précédente édition à la suite d’une défaite 5-2 en Suisse, ont cette fois remporté le groupe 2 avec un bilan de 15 points sur 18, et une seule défaite, 2-1, en Angleterre. Les joueurs de Roberto Martinez ont devancé le Danemark et l’Angleterre, 10 points chacun, au classement final. L’Islande n’a pas marqué le moindre point et a été relégué en Ligue B.