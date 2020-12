Le chauffage au gaz à un prix plancher mais reste plus cher que le mazout en Wallonie

Wikipower souligne de fortes disparités régionales dans la facture de chauffage au gaz. Ainsi, en prenant en compte une consommation annuelle de 21.000 kWh, se chauffer au gaz représentait, en septembre, une facture annuelle de 676 euros en moyenne en Flandre, 759 euros à Bruxelles et 915 euros en Wallonie. Cette dernière est la seule région belge où se chauffer au mazout est plus économique, relève Wikipower.

En cause: les coûts de distribution, fixes et variables, qui varient selon le gestionnaire de réseau de distribution d'énergie (GRD) et la région. Par exemple, en Flandre, les coûts fixes oscillent entre 50 et 100 euros tandis qu'ils sont compris entre 100 et 130 euros au sud du pays.

La législation en vigueur et la densité de population permettent d'expliquer cet écart. Certains coûts sont répercutés différemment sur le consommateur selon les régions et la population plus dense en Flandre permet aussi de répartir plus largement les coûts d'entretien du réseau.