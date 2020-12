Coronavirus - L'aéroport d'Ostende se prépare à la distribution des vaccins

L'aéroport indique également qu'il est prêt pour les vols intercontinentaux d'Egypt Air et de Qatar Airways Cargo entre autres. "Des sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer et Johnson&Johnson ont des installations dans le Benelux qui produisent des vaccins. Il est possible que nous exportions une partie de ces vaccins depuis Ostende vers le reste du monde, ou que nous importions en Belgique des vaccins fabriqués ailleurs", ajoute Marcel Buelens.