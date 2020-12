L’UEFA envisage de réformer le premier tour de la Ligue des champions

L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a prévu d’entreprendre des discussions sur la réforme de la Ligue des Champions cette semaine. Le changement de la phase de groupes est possible, selon un article de presse publié mercredi. Le Times de Londres y annonce qu’un nouveau format pourrait voir les 32 équipes qualifiées affronter 10 adversaires différents, cinq matchs se jouant à domicile et cinq autres en déplacement. Les 16 équipes les mieux classées (en termes de points) à l’issue de ces rencontres seraient qualifiées pour les huitièmes de finale jouées par élimination directe avec le premier contre le seizième, le deuxième contre le quinzième, etc. Les équipes classées entre les 17e et les 24e places rejoindraient l’Europa League.

Cette réforme remplacerait le format actuel des huit groupes où chaque équipe rencontre trois adversaires à deux reprises, à domicile et en déplacement.