Europa League: Leko prêche le calme avant le choc Antwerp-Ludogorets

L’Antwerp se prépare pour le match important contre les Bulgares de Ludogorets. Jeudi, lors de la cinquième journée du groupe J de l’Europa League, les troupes d’Ivan Leko peuvent se qualifier pour les seizièmes de finale de la compétition. « Nous ne devrions pas trop nous occuper à écrire l’histoire », a déclaré l’entraîneur croate mercredi. « Nous devons aborder le match comme toujours et jouer pour gagner. » « Nous sommes heureux de pouvoir jouer un autre match de haut niveau », a déclaré Leko. « C’est la preuve que nous nous en sortons bien. Nous devons rester calmes pour cet important rendez-vous européen. Ce qui s’est passé il y a deux ou trois mois n’a plus d’importance, seul le dernier match compte, c’est ainsi que cela fonctionne dans les grands clubs. Mes joueurs doivent être mentalement frais au coup d’envoi, je pense que c’est la clé du succès ».

L’Antwerp s’est imposé fin octobre à Razgrad sur le score de 1-2 lors de la première journée. Pieter Gerkens et Lior Refaelov ont renversé le score de 1-0 dans la dernière demi-heure. « Nous voulions vraiment nous montrer à l’Europe lors du match d’ouverture et nous avons donc gagné », a rappelé le Croate. « Maintenant, nous devons prouver à nouveau que nous sommes meilleurs que Ludogorets, et c’est ce qui est le plus difficile dans le football. Notre adversaire va se démultiplier. Pour les équipes d’Europe de l’Est, les matchs européens sont les plus importants afin d’être sous les feux des projecteurs ».

L’Antwerp s’entraîne une dernière fois dans l’après-midi. Leko espère disposer de la sélection la plus en forme possible pour l’affrontement, y compris Faris Haroun. Le milieu de terrain de 35 ans a été contraint de se retirer lundi lors du match de championnat contre l’OH Louvain (victoire 3-2) après une heure de jeu par mesure de précaution. « Bien sûr, Faris est très important pour nous. Il n’était pas là lors d’un seul match cette saison, à Anderlecht, et nous l’avons perdu. C’est simple : s’il est en forme, il est sur le terrain ».