D1A: réduit à 10, Charleroi s’enfonce encore plus avec une 3e défaite consécutive contre Waasland-Beveren (0-2, vidéos)

Ce sont donc Shamar Nicholson et Rémy Descamps qui ont fait leur apparition dans le onze de base. Le deuxième gardien carolo a été sollicité dès la 12e minute avec une frappe à distance de Heymans qu’il est allé enlever de la lucarne.

Déjà privé de Steeven Willems, suspendu, et des blessés Teodorczyk, Bruno et Diandy, Karim Belhocine a décidé de se passer des services de Kaveh Rezaei et de Nicolas Penneteau, renvoyés sur le banc pour affronter les Waaslandiens.

Les Zèbres n’ont pas vraiment répondu à cette tentative et se sont fait surprendre en tentant un pressing agressif peu après la demi-heure de jeu. Le jeu long bien exploité par Waasland-Beveren a alors permis à Aboubakary Koita de se trouver en position de frappe aux 20 mètres. L’ailier gauche de Waasland-Beveren n’a pas hésité et lâché un tir que Descamps n’est pas parvenu à stopper (35e).

Dépaysés, les hommes de Karim Belhocine se sont même tiré une balle dans le pied avant la pause (45e+1). Marco Ilaimaharitra a planté ses crampons dans le mollet de Koita et reçu une rouge directe (après recours au VAR).

Paradoxalement, Charleroi a montré plus de répondant en deuxième période. L’entrée Rezaei pour Van Cleemput a pemris aux Zèbres d’être plus présents offensivement… mais en infériorité numérique ils n’ont pas pu faire grand-chose de plus qu’un tir de Nicholson renvoyé devant la ligne par Schoonbaert (68e).

Les Carolos finiront même par encaisser un deuxième but dans les arrêts de jeu grâce à Koita, véritable épine dans le flanc des Carolos ce mercredi.

Battu la tête passe dans un Mambourg vide, Charleroi reste 6e avec 23 points, à 5 unités du duo de tête composé par le Beerschot et Genk. Le prochain match des Zèbres est prévu lundi face à Courtrai.

Waasland-Beveren (16e, 12 points) n’est quant à lui plus lanterne rouge et devance Saint-Trond (11 points) et Mouscron 10 points, 1 match en moins).