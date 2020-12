Liege Airport franchit le cap du million de tonnes de marchandises transportées (2)

"En 1996, nous avons transporté un peu moins de 8.000 tonnes... On mesure le chemin parcouru avec le chiffre d'un million de tonnes réparties équitablement entre l'importation et l'exportation", souligne le CEO de l'aéroport, Luc Partoune, cité dans un communiqué.

Liege Airport, qui relie désormais plus de 250 aéroports à travers le monde, est "devenu un village du monde pour toutes les marchandises à forte valeur et qui doivent se déplacer vite et loin", se targue M. Partoune.