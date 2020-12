Le club des Rangers appartiendra bientôt à ses supporters: Bruno Venanzi avait promis la même chose au Standard, mais le projet a été abandonné…

Actuellement sixième plus gros investisseur, le Club 1872 aurait alors les 25 % + une part nécessaires pour devenir l’actionnaire majoritaire du club. Ce qui lui permettra de s’opposer à toute transaction que les supporters jugeront mauvaise et, donc, de protéger leur club.

Les supporters des Glasgow Rangers ont de quoi avoir le sourire. Leur équipe est actuellement en train de véritablement marcher sur le championnat écossais, elle réalise un excellent parcours européen et, en plus de ça, ils sont sur le point de devenir propriétaires du club ! En effet, le président actuel, Dave King, a conclu un accord avec le Club 1872 (en référence à l’année de création des Rangers), afin de vendre ses parts du club à ce groupe de supporters. On parle de 14 millions d’euros pour les 20,37 % possédés par l’homme d’affaires écossais.

Trois ans après l’intronisation de Venanzi, la coopérative a même été mise en liquidation. « On a le sentiment qu’il y a deux nœuds au-dessus desquels on n’a jamais réussi à passer. C’est, un, notre relation avec la Famille des Rouches, la coupole des clubs de supporters organisés au sein du Standard, qui s’est montrée assez vite pas collaborante. Et le deuxième, c’est une position de plus en plus attentiste de la part de la direction », expliquait à l’époque Pierre Eyben, administrateur et fondateur de Socios Standard.