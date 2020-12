Rinaldo Nocentini, ancien porteur du maillot jaune et désormais retraité, suspendu 4 ans pour dopage

Sa retraite ne l’empêche pas d’être officiellement exclu de toutes les compétitions officielles pour quatre ans à compter du 30 novembre. Selon le quotidien italien Corriere della Sera, il a été sanctionné en raison d’irrégularités dans son passeport biologique.

Tous ses résultats obtenus à partir de 2018, dont deux victoires d’étape au Tour du Gabon, sont annulés. Il doit en outre s’affranchir de frais de justice à hauteur de 378 euros.

Rinaldo Nocentini a débuté sa carrière professionnelle chez Mapei avant de rouler pour Fassa Bortolo et Acqua & Sapone. Il a atteint l’apogée de sa carrière lors de son passage dans l’équipe française d’AG2R, pour qui il a roulé entre 2007 à 2015. En 2009, c’est pendant 8 jours qu’il a porté la tunique de leader sur les routes du Tour de France. Vice-champion du monde sur route espoirs en 1998, il a également remporté des étapes sur les tours de Pologne et de Californie et a conquis la deuxième marche du podium de Paris-Nice en 2008.