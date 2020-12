Ryanair - La conciliation échoue, "tous les moyens" envisagés pour éviter les licenciements (CNE)

Confrontée à la crise du coronavirus, la compagnie irlandaise Ryanair souhaite licencier une partie de son personnel et a enclenché à cet effet la procédure Renault. Le nombre de licenciements a été revu plusieurs fois à la hausse et ce sont plus de 170 emplois qui seraient actuellement menacés, parmi le personnel basé à Charleroi et Zaventem.

En novembre, Ryanair a mis fin à la phase 1 de la loi Renault - dite d'information et de consultation - qui régit les restructurations d'entreprises, une décision contestée par les syndicats. Ceux-ci avaient dès lors sollicité un bureau de conciliation au SPF Emploi et Travail mais il a échoué, indiquent Didier Lebbe, de la CNE et Hans Elsen, d'ACV Puls.