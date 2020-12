La Chine détrône les Etats-Unis comme premier partenaire commercial de l'Europe

Sur les neuf premiers mois de l'année 2020, les échanges entre l'UE et la Chine ont ainsi atteint 425,5 milliards d'euros, contre 412,5 milliards d'euros entre l'UE et les Etats-Unis, selon les dernières données publiées par Eurostat. Ils étaient respectivement de 413,4 milliards et 461 milliards d'euros sur la même période de 2019.

"Ce résultat est dû à une augmentation des importations (+4,5%) tandis que les exportations (vers la Chine, ndlr) sont restées inchangées", a relevé Eurostat, ajoutant que "durant cette même période de temps, le commerce avec les États-Unis a enregistré une baisse significative tant pour les importations (-11,4%) que les exportations (-10,0%)".