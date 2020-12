L'économie française loin de son niveau d'avant crise en décembre

Ces prévisions se basent sur le respect des étapes de déconfinement annoncées par le gouvernement, avec notamment la fin des restrictions de déplacement remplacées par un couvre-fe, et la réouverture des cinémas, théâtres et musées à partir du 15 décembre.

Affinant ses prévisions dévoilées il y a deux semaines, l'Institut national de la statistique table aussi sur une contraction de 4,5% du produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre, et "d'environ 9%" sur l'ensemble de 2020.

Cette levée progressive des restrictions "entraînerait une reprise graduelle de l'activité avec toutefois des disparités selon les secteurs", souligne l'Insee, qui note que ce deuxième confinement a plus pénalisé la consommation que la production, les entreprises ayant réussi à s'adapter aux restrictions sanitaires.

La réouverture des commerces dits non essentiels et le rebond attendu de la demande avec les fêtes de fin d'année devraient stimuler le commerce de détail et l'activité de certaines industries (biens d'équipement, habillement, ameublement).