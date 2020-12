Merveille Bokadi avant le choc face aux Rangers: «C’est pour des matches comme ça que l’on est footballeurs!»

À un peu plus de 24h du coup d’envoi de la rencontre face aux Écossais, le défenseur liégeois Merveille Bokadi s’est montré très motivé en conférence de presse. Malgré l’enjeu qui entoure cette joute, le Congolais semble prêt à en découdre. « C’est vrai que c’est un peu un match de la dernière chance, donc il ne faudra absolument pas le négliger. Mathématiquement, on peut encore espérer, donc on est très concentrés. On sait qu’on aura une très bonne équipe en face de nous, mais nous aussi on est une bonne équipe. C’est pour des matches comme ça que l’on est footballeurs ! »

Après le Clasico très fermé de ce dimanche, où l’organisation défensive primait visiblement sur l’animation offensive, l’arrière sait que c’est un match bien différent qui les attend ce jeudi. Mais, malgré la force de frappe des Rangers, il refuse de jouer pour ne pas perdre. « On est venus ici pour obtenir un résultat positif, donc je ne pense pas qui l’on jouera défensif. On va tout faire pour livrer un bon match, puis on verra bien comment ça se passera. On a un peu une revanche à prendre par rapport au match aller. On avait fait une bonne première période, puis on a eu plus de mal, notamment à cause de la pluie. Ici, il faudra produire plus, multiplier les efforts et être plus juste dans presque tous les domaines : technique, offensif et défensif. »