Coronavirus: les hospitalisations atteignent un niveau record aux États-Unis

Un nombre record de 98.691 Américains ont été hospitalisés mardi, selon des données compilées par le Covid Tracking Project. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus est quant à lui passé à plus de 180.000, d’après les données de l’université Johns Hopkins.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 aux États-Unis approche des 100.000 – un record absolu –, alors que la pandémie fait rage et met à rude épreuve les systèmes de soins de santé.

Les États-Unis ont également enregistré le plus grand nombre de décès liés au Covid-19 depuis la mi-avril, avec 2.597 morts mardi, a indiqué l’université de Baltimore. Un record de 2.607 morts par jour avait été atteint au mois d’avril.

Les experts de la santé s’attendent à ce que les rassemblements de Thanksgiving et des autres fêtes de fin d’année amplifient le nombre de contaminations, alors que les vaccins sont en vue.

Le président Donald Trump a salué les récents progrès en matière de vaccins mais semble avoir cessé de prêter attention à l’évolution l’épidémie. D’aucuns craignent que son administration se détache de plus en plus des efforts à fournir pour ralentir la propagation du virus.

Les États-Unis ont enregistré bien plus de cas et de décès que toute autre nation. Le pays, qui compte une population d’environ 330 millions d’habitants, a rapporté 13,7 millions d’infections depuis le début de la pandémie et son nombre de morts a dépassé les 270 000.

Dans le monde, plus de 64 millions de cas de coronavirus et 1,4 million de décès ont été enregistrés.