Philippe Montanier: «S’imposer ici serait un exploit et un challenge excitant!»

Si la mission n’est mathématiquement pas impossible, elle est en tout cas extrêmement compliquée. Pour continuer de rêver à une incroyable qualification européenne, le Standard va devoir s’imposer face aux deux ogres que sont les Rangers et Benfica. Premiers à se dresser sur leur chemin, les Écossais de Steven Gerrard réalisent une incroyable saison, lors de laquelle ils n’ont pas encore connu la défaite !

« Ils ont fait un sans-faute, en jouant parfois contre de très bonnes équipes », analyse Philippe Montanier. « S’imposer ici serait un exploit et un challenge très excitant pour nous, donc on va tout faire pour. »

Et l’entraîneur du Standard a des raisons d’y croire. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! On va jouer le coup à fond, en tenant compte de certains paramètres. Mes joueurs enchaînent les matches, donc je vais devoir réfléchir pour aligner l’équipe la plus performante du moment. Mais j’ai une équipe qui arrive à se sublimer dans les moments importants, d’autant plus que l’on est dans une bonne dynamique. Et puis, en football, tout espoir est permis. En 90 minutes, on sait que n’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle équipe, même une formation aussi solide que les Rangers. Je sais qu’on a cette capacité-là. »