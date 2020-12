Final Four de la Ligue des Nations: les Diables rouges seront fixés à 17h30

Le tirage au sort, prévu ce jeudi à 17h30 à Nyon, donnera – quoiqu’il arrive – une réelle indication sur la manière dont les hommes de Roberto Martinez devront appréhender ce Final Four. Qui se déroulera plus que probablement en Italie, du 6 au 10 octobre 2021, sous la forme de demi-finales, match pour la troisième place et finale. Milan et Turin étant les villes les plus susceptibles d’accueillir l’épreuve.

Trois ans après son élimination dans le dernier carré de la Coupe du monde face aux Bleus, la Belgique va donc retrouver la phase décisive d’une compétition internationale. Ce qui pourrait permettre à cette génération « dorée » de soulever, enfin, un trophée avec l’équipe nationale. Et ce, même si la Nations League, régulièrement décriée par les joueurs, n’est pas (encore ?) considérée comme une compétition majeure. Au grand dam de l’UEFA, qui n’entend guère l’appel des principaux acteurs et qui reste obnubilée par le rendement de la machine-à-billets.

Pour rappel, ce Final Four se déroulera après les six premiers matches de qualification pour le Mondial 2022, mais aussi et surtout après l’Euro 2020, reporté à l’été 2021 (du 11 juin au 11 juillet) en raison de la pandémie de Covid-19.