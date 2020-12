Les statistiques affolantes des Rangers à connaître avant le déplacement du Standard

Leur meilleur buteur est… back droit ! Aussi étonnant que cela puisse paraître, le meilleur buteur des Rangers cette saison n’est ni attaquant ni milieu. Il est… défenseur droit ! Il s’appelle James Tavernier, est au club depuis 2015, et c’est le capitaine actuel de l’équipe. En 23 rencontres toutes compétitions confondues, il a planté pas moins de 14 roses ! Soit un but toutes les 143 minutes. Autant dire que, du côté liégeois, personne ne fait mieux en termes d’efficacité. Ses 9 goals en championnat font même de lui le meilleur buteur du pays. Ajoutez à cela 10 passes décisives cette saison, et vous aurez compris qu’il vaut mieux le surveiller de près ce jeudi…

Seulement deux équipes ont réussi à marquer chez eux. L’Ibrox Stadium, une forteresse imprenable, ou presque. C’est là, dans l’antre des Rangers, que le Standard tentera de déjouer les pronostics. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le défi sera de taille. Cette saison, les coéquipiers de Roofe et Hagi n’ont tout simplement encaissé aucun but à domicile en championnat ! Seules deux équipes y ont trouvé le chemin des filets, les deux en Europa League : Benfica, qui a réussi l’exploit d’en planter deux (2-2), et Galatasaray, qui s’est tout de même incliné en barrages (2-1).

Le seul club belge à avoir battu les Rangers est… le Standard ! Enfin une statistique en faveur des Liégeois. En sept rencontres face à des formations belges, les Écossais n’ont perdu qu’une fois, et c’était face au Standard ! C’était en quart de finale de la Coupe des clubs champions européens, et les Rouches l’avaient emporté 4-1 à Sclessin. Ils avaient ensuite perdu le retour 2-0, mais s’étaient qualifiés sur l’ensemble des deux rencontres. À part ça, le bilan belge face aux Rangers n’est pas fameux… La première fois qu’ils ont croisé le fer avec des pensionnaires du championnat belge, c’était en 1959. Ils avaient affronté Anderlecht, au tour préliminaire de la Coupe des clubs champions européens. Et le résultat n’est pas un très bon souvenir pour les Mauves : 5-2 à l’aller, puis 0-2 à Bruxelles… Une trentaine d’années plus tard, en 1993 plus précisément, les Gers ont à nouveau affronté des Belges, à savoir le Club de Bruges, en groupe de la Ligue des Champions. Les Blauw en Zwart ont opposé un peu plus de résistance aux Écossais, sans toutefois arriver à s’imposer (1-1 à l’aller, 2-1 à Glasgow). Et la dernière défaite belge en date, c’était il y a un peu plus d’un mois, au Standard…