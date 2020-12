Karim Belhocine après la défaite de Charleroi contre Waasland-Beveren : «Nous sommes dans un moment où ça tourne moins bien»

« C’est un moment difficile », a reconnu d’emblée le coach carolo au micro d’Eleven Sports. « On n’a pas trouvé de solutions ce soir. Après ce but et cette carte rouge, on a essayé de revenir et on a réussi à se créer deux situations à 10. On n’a pas concrétisé et à la fin on s’est découvert et ils ont marqué leur deuxième. »

« Il y a un peu moins de réussite dans les deux surfaces » a résumé Belhocine qui réfute la thèse d’une baisse de régime physique de son équipe. « On a continué à pousser jusqu’à la fin. On était présent physiquement dans les dernières minutes malgré l’infériorité numérique... », a-t-il déclaré.

« Il y a des moments où ça tourne un peu moins bien pour vous dans le football. Cette situation peut entraîner un manque de confiance avec des joueurs qui tentent moins. C’est cette dimension là qu’il va falloir travailler. »