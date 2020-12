Champions League : Rennes et Jérémy Doku battus et privés d’Europe, Leipzig se fait peur mais bat Istanbul et Chadli (vidéos)

Le but du Suédois Marcus Berg (71e) a permis à Krasnodar de s’imposer de justesse et d’assurer sa 3e place (4 points) derrière Chelse et le FC Séville, déjà qualifiés et en bagarre pour la première place du groupe.

Malgré quelques belles accélérations et une tentative dangereuse en début de deuxième période, Jérémy Doku n’est pas parvenu à trouver son premier but sous ses nouvelles couleurs lors des 90 minutes disputées en Russie.

Dans l’autre match de 18h55, Leipzig a failli se faire surprendre par l’Istanbul Basaksehir de Nacer Chadli et Boli Bolingoli mais a fini par s’imposer 3-4 dans la douleur. Les Allemands ont mené 0-2 grâce à Poulsen (26e) et Mukiele (43e) avant de subir la réaction turque. Kahveci (45e+3) a réduit une première fois l’écart avant la pause. Après le but de Dani Olmo (1-3, 66e), Kahveci a planté deux nouveaux buts (72e et 85e) et a cru assurer un point à son équipe mais l’ancien gantois Alexander Sorloth a finalement marqué le but du 3-4 final dans les arrêts de jeux.