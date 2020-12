Pour Thierry Neuville, Elfyn Evans sera sacré cette année: «Le titre n’a pas la même valeur»

D’habitude, Monza nous offre ses couleurs chatoyantes de fin d’été. Les arbres pourpres du parc rivalisent avec les tifosi, vêtus de pied en cap, des produits dérivés de la Scuderia. Mais pour la venue de la dernière manche du championnat du monde des rallyes, le temple de la vitesse se prend pour une cité laborieuse du pays de Galles quand le WRC se clôturait là-bas. Même couleur blafarde, même température et, surtout, une neige sale, humide à rendre dépressif un vainqueur d’EuroMillions.

De quoi rendre la tâche des rallymen particulièrement compliquée. « C’est vrai que les reconnaissances n’ont pas été simples », admet Thierry Neuville. « Sur les spéciales qu’on empruntera samedi lors de la 2e étape, on a été confronté à une belle couche blanche dès que la route prenait de la hauteur. On n’avait guère d’adhérence et fort peu de visibilité. Pour couronner le tout, il y avait pas mal de circulation. Il va falloir regarder assidûment les caméras embarquées proposées par l’organisateur pour peaufiner nos notes si la météo se montre plus clémente. Plus que jamais, le travail de Bruno Thiry, notre ouvreur, s’avérera primordial. Il devra certainement corriger, ajouter, préciser beaucoup de choses quand il passera par l’itinéraire quelques heures avant nous. Quant aux pneus, Michelin a débarqué avec un camion rempli de gommes tendres adaptées à ces conditions. Mais pas question de chausser des pneus à clous comme au Monte-Carlo ou en Suède. »