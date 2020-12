Modou Diagne évoque la situation de Charleroi: «On est plus bas que terre»

Titularisé en l’absence de Steeven Willems, Modou Diagne ne cachait pas sa déception après la défaite de ce mercredi. « On jouait pour gagner mais les choses n’ont pas tourné en notre faveur : on prend une frappe de loin, puis un carton rouge qui nous pénalise… »

Et quand la spirale est négative et que les choses ne tournent pas comme souhaité, il est d’autant plus difficile de renverser la vapeur. « Quand on enchaîne une, deux puis trois défaites, on est forcément touché dans la confiance. On est des êtres humains et même à Barcelone, où on est fort dans la tête, c’est pareil. On se doit de retrouver cet état d’esprit, cet engagement qu’il y a depuis le début de saison et même depuis un an : Charleroi, c’est cette équipe qui cravache et gagne des matches comme ça. »

Mais les Zèbres ont besoin d’un déclic pour se remettre en selle. « Des moments comme ça, j’en ai connu, on en a presque tous connu. Mais on ne doit certainement pas baisser la tête sinon on va encore plus tomber. Là, on est plus bas que terre. On ne doit plus descendre, seulement rebondir et retrouver cette efficacité, offensive et défensive. On se parle beaucoup dans le vestiaire et on est conscient. »